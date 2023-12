Francisco Vale foi o concorrente expulso esta noite da casa do Big Brother, com apenas 37% dos votos do público. André Lopes escapou à expulsão, tendo reunido 63% de votos do público.

Márcia Soares foi a primeira salva da noite.

Francisco Monteiro também fez parte do leque de nomeados desta semana, mas foi salvo durante a semana, tendo angariado, na data, a maior percentagem de votos do público para se manter no jogo.