Em foto inédita, Jéssica Antunes revela: «Nos últimos meses desta gravidez que será a última»

Jéssica Antunes, ex-concorrente do Big Brother, recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre a segunda gravidez, fazendo também uma revelação inédita: esta será a última gravidez, não havendo planos para mais filhos.

Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, um dos seguidores quis saber: «Ansiosa para a chegada da Benedita?», Jéssica respondeu: «Ansiosa e nostálgica ao mesmo tempo», começou por referir.

«Ainda não tinha vindo aqui falar convosco sobre isto, mas ontem caiu-me a ficha que estou nos últimos meses desta gravidez que será a última», sublinhou Jéssica Antunes na mesma partilha, onde publicou uma fotografia inédita da barriguinha de grávida.

A ex-concorrente acrescentou ainda: «Eu amo estar grávida e isso não vai acontecer mais, então sinto-me num misto de emoções. Entretanto abordo este tema e aprofundo mais quando conseguir», rematou.

Recorde-se que Jéssica Antunes está à espera de de bebé, de uma menina. A ex-concorrente já tem um filho com 1 ano, o pequeno Isaac. Os dois são filhos fruto do noivado com Rui Pedro, também ex-concorrente da mesma edição.

A ex-concorrente tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos do crescimento da sua barriga de grávida e tem recebido vários elogios ao seu estado de graça. Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens.