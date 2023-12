De mãe e filha a inimigas. Jéssica Galhofas e Vina Ribeiro continuam desentendimento: «Cada uma segue a sua vida...»

O jogo já acabou para Jéssica Galhofas e Vina Ribeiro, mas as duas concorrentes continuam de costas voltadas fora da casa do Big Brother. As duas concorrentes não se falam e acabaram a trocar algumas acusações durante o diário especial do Big Brother, deste sábado, 30 de dezembro de 2023.

Primeiro foi Francisco Vale, namorado de Jéssica Galhofas, a dizer que não fala com alguns ex-concorrentes.

«As pessoas que eu não me dava continuo a não me dar, eu sempre fui assim, ou oito ou oitenta, ou dou-me muito bem ou muito mal (…) há pessoas com quem eu não falo», declarou Vale.

Nessa altura, Jéssica é questionada e admite que não fala com Vina Ribeiro, a quem chamava mãe dentro da casa. «Cada uma no seu canto, cada uma segue a sua vida e é assim que estamos bem», declarou.

«Eu dou bom dia e boa tarde a toda a agente que sou uma pessoa educada, fora disso já são outros quinhentos», respondeu Vina.

Jéssica Galhofas foi confrontada pelas apresentadoras se o mal estar tinha a ver com uma mensagem de Vina Ribeiro em que esta falava de jogo duplo: «Passa-me ao lado. Ao princípio quando a vi não gostei, mas agora passa-me ao lado», argumentou a ex-concorrente.

Vina Ribeiro deu a sua versão: «Acho que sempre fui uma pessoa que estive lá para ela, em todos os momentos da casa. Não pedia nada em troca é verdade mas, já tinha alguma perceção de algumas coisas lá dentro, cá fora percebi que essa perceção era realmente válida, e que havia muita coisa feito nas minhas costas que eu não gostei de ver, que me deixou bastante desiludida e triste e que vindo de uma Jéssica não esperava. Eu vi que ela fez jgo duplo comigo, fez jogo duplo com outros concorrentes. Era um jogo, vale o que vale. A Jéssica era uma pessoa que eu sempre disse lá dentro que queria trazer para a minha vida…», explicou Vina Ribeiro.

Já Francisco Vale admite que também está afastado de Vina Ribeiro e admite: «Também é por consequência da Jéssica».

Veja os vídeos