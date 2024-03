Quem são os concorrentes mais e menos gostados? Conheça o primeiro Ranking de Popularidade desta edição

O Instagram oficial do Big Brother publicou a primeira sondagem de popularidade desta edição do Big Brother 2024. Saiba quem são os favoritos do Público, assim como os menos amados.

Leokádia Pombo está em primeiro lugar dos favoritos! A concorrente conquistou uma percentagem de 76% de aprovação do Público. O segundo lugar é ocupado por Carolina Nunes. A completar o pódio está Ilona Matviychuk em terceiro lugar. David surge em quarto lugar.

Já o polo oposto está ocupado por Catarina Miranda, que é a que recebeu menos gostos por parte dos seguidores do Instagram oficial do Big Brother. Reuniu apenas 33%. Em penúltimo e antepenúltimo estão Catarina Ribeiro e André, respetivamente.

Aqui estão os resultados da 1º sondagem de popularidade do Big Brother 2024:



1º Leokádia

2º Carolina

3º Ilona

4º David

5º João

6º Daniel

7º Luís

8º Fábio

9º Gabriel

10º Nelson

11º Alex

12º Renata

13º Jacques

14º Daniela

15º Catarina Sampaio

16º Margarida

17º Sérgio

18º André

19º Catarina Ribeiro

20º Catarina Miranda