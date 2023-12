O trio da «montanha-russa»: Márcia e Joana em provocações com Monteiro durante a gala!

Márcia acusa Monteiro de ter «um dedinho» no seu afastamento de Joana: «Não sabe ter compaixão, empatia»

Joana revolta-se com sorriso de Monteiro e Cristina questiona: «Fica assim tão desestabilizada?»

Durante as últimas semanas, a casa do Big Brother tem sido uma «montanha-russa» de emoções. O trio Francisco Monteiro, Márcia Soares e Joana Sobral foram três concorrentes que protagonizaram grandes discussões na casa.

Esta semana, Francisco Monteiro tentou voltar a aproximar-se de Márcia Soares, elogiando-a e provocando-a. Os dois acabaram por ter uma conversa séria que acabou em lágrimas. Já a relação de Monteiro e Joana, permanece igual, mas também com algumas provocações por parte de Francisco.

Na gala deste domingo, 10 de dezembro, Joana e Francisco Monteiro assistiram a imagens polémicas da semana.

«Acho que sou uma pessoa que a Joana não se identifica minimamente, acredito que a Joana não veja nada de positivo em mim», deixou claro Monteiro.

«Vejo qualidades no Zaza, mas os defeitos sobressaem-se a isso», frisou Joana.

Francisco Monteiro acredita que as duas concorrentes se juntaram para «destruir» o concorrente. Márcia garantiu que a amizade que tem com Joana é genuína e frisou que Monteiro foi o «principal culpado» pelo afastamento das duas colegas: «É uma reconciliação. O Francisco Monteiro teve o seu dedinho lá no meio, é o poder de persuasão».

Também assistiram a imagens polémicas, Francisco Monteiro e Márcia Soares, o que gerou um bate-boca com várias provocações entre os dois.

Num silêncio após terem visto as imagens, Márcia atirou: «Você ainda está à espera de uma solução Cristina?».

Márcia confessou que não gosta de ouvir que Francisco Monteiro diga à colega que gosta de si: «Não gosto. Ele fez-me passar uma semana bastante difícil (…) ele não é uma pessoa fácil de lidar».