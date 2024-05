Que amor! Maria Botelho Moniz recorda início da sua história com Pedro Bianchi Prata: «Fez tudo certo...»

Maria Botelho Moniz mostra foto única do filho e soma elogios: «Dos bebés mais bonitos que já vi»

Maria Botelho Moniz esteve presente este sábado, 4 de maio, no programa «Em Família». A apresentadora aceitou o desafio de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e enfrentou «A Entrevista que Ninguém Quer Dar».

«O que fez o Pedro Bianchi Prata para que, ao fim de seis anos, reabrisses a porta ao amor?», questionaram os apresentadores do programa.

«Fez tudo certo. É raro, mas fez tudo certo. O Pedro Bianchi Prata teve uma paciência enorme e percebeu perfeitamente a minha história e que eu precisava de tempo», revelou Maria Botelho Moniz.

«Percebeu também que eu precisava de alguém que me transmitisse a confiança e a segurança para eu baixar a guarda», acrescentou.

«Foi o tempo certo para ti…», referiu Maria Cerqueira Gomes.

«Tudo se alinhou. E ele foi dizendo as coisas certas nos momentos certos», concluiu Maria Botelho Moniz.

A apresentadora do Diários do Big Brother 2024 jogou ainda ao «Eu Nunca»...