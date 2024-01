«Apetece-me vomitar!»: Picardias entre Bárbara Parada e Miguel Vicente acabam em ataque de choro para a concorrente

Bárbara Parada recorda amizade com Diana Lopes: «Mandava-me cenas que o Miguel metia, a gozar com ele»

O Big Brother – Desafio Final começou há menos de 24 horas e o clima de tensão entre os ex-namorados Miguel Vicente e Bárbara Parada já reina na casa. Relembrámos que os dois apaixonaram-se no Big Brother 2022, mas a relação acabou de forma polémica, fora da casa, com troca de acusações que fizeram escorrer muita tinta. Hoje, no Diário do Big Brother, assistimos a imagens inéditas do ex-casal. Tudo começou durante a gala, em que Bárbara Parada, Diana Lopes, Miguel Vicente e Patrícia Silvia, estavam juntos no anexo, e Diana decidiu atribuir a faixa de «Miss Falsa» à ex-namorada do concorrente algarvio. Já a Patrícia, foi atribuída a faixa de «Miss Mentirosa». Miguel tenta aliviar a tensão que se vive no anexo.

Depois, assistimos a imagens inéditas do primeiro encontro entre o ex-casal, no anexo, em que ambos visitam o quarto, e depois imagens de cada um nos seus respetivos confessionários. À pergunta colocada pelo Big Brother: «Como é que é reencontrar a sua ex-namorada na casa?», Miguel Vicente responde: «É sempre bom encontrarmos alguém com quem já passamos momentos bons... a Bárbara não está muito feliz com isso, não sei, se calhar é uma coisa que ela não tem muito bem resolvida», remata. Já Bárbara, implacável, responde: «É isto que vai acontecer: o Miguel vai fazer boa figura comigo, eu vou ser a má, mas eu não papo grupos... Não me esqueço de nada», e continua, «Nunca na minha vida me voltaria a aproximar dele a nível romântico, não quero mesmo sequer uma amizade com ele», remata a concorrente de Vila Nova de Gaia.

Mas tarde, no anexo, já na presença de Fábio Gonçalves, Patrícia Silva e Leandro, o ex-casal começa a entrar em picardias, e Miguel Vicente atira: «Eu e a Bárbara temos tudo resolvido... até lhe liguei no natal e tudo (...) há tempos, mandei-te uma mensagem...», e Bárbara responde sem hesitar: «Tinhas-me bloqueado e do nada mandas-me mensagem...», revela a ex-campeã nacional de voleibol.

Depois, assim que Miguel Vicente ganha a imunidade concedida pelo público, a concorrente de Vila Nova de Gaia não contém a reação e diz: «Como é que o Miguel é escolhido pelo público? Eu vou ser a ex-namorada revoltada... Não me identifico nada, somos pessoas muito diferentes», revela Bárbara Parada.

Após Fábio Gonçalves ter explicado a Bárbara Parada a razão pela qual votou nela, a concorrente acaba por revelar, no confessionário, que se sentiu muito «desmotivada» depois de ter visto Miguel Vicente e Diana Lopes no anexo. Depois, quando estão todos reunidos no anexo com Miguel a falar da prova do líder, a concorrente de Vila Nova de Gaia não contém as palavras e confessa a Patrícia Silva: «Apetece-me vomitar... eu não consigo ouvi-lo», revela.

Mais tarde, aquando do final da reunião com o Big Brother, os grupos voltaram a ficar separados por uma parede, e em ambos os lados fala-se nas costas uns dos outros. No Anexo, a Bárbara mostra-se muito revoltada com as palavras da Diana e confessa que não quer reatar a amizade com a rival: «Eu era amiga dela, eu e o Miguel estávamos bloqueados no Instagram um ao outro, ela mandava-me coisas que o Miguel metia, e gozar com ele e agora são melhores amigos», revela. Já na Casa, Vina aconselha Diana pois acha que esta entrou a matar e essa postura pode não a beneficiar.

Já de manhã, depois das 7 da manhã, enquanto todos dormem, Patrícia e a Bárbara quebram e acabam por chorar. «Foi uma gala negativa, fiquei triste durante a gala toda, não conseguia dormir e tive um ataque de choro logo na primeira noite...», revela a ex-namorada de Miguel Vicente. As duas tentam consolar-se depois das emoções fortes da Gala, no entanto, a Bárbara critica a postura dos colegas afirmando que estão todos com fome de jogo. Entre risos, na tentativa de se animarem, as concorrentes tentam enumerar aspetos positivos de viver no anexo, no entanto, só encontram negativos.

