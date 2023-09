Vocalista das bombocas reage à entrada do namorado, Paulo Sousa, no «Big Brother»: «És ciumenta?»

Paulo Sousa é um dos concorrentes desta edição do Big Brother e namora há dois anos com a famosa cantora Rita Almeida, vocalista do grupo As Bombocas.

Esta manhã, 15 de setembro, Rita Almeida esteve no Dois às 10 e reagiu à participação do namorado no Big Brother.

«Ele realmente é boa pessoa, é um bom homem (…) É muito tranquilo», começou por revelar.

Durante a conversa, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz falaram da possibilidade de Paulo Sousa ficar durante «muito tempo» dentro do jogo e o apresentador deixou uma «provocação» a vocalista: «Lá dentro está muita gente, três meses é muito tempo. Mais do que uma vez se viram acontecer coisas ali dentro. Não tens medo? És ciumenta?», questionou.

«Não tenho medo, estou super tranquila», respondeu Rira Almeida.

