Sandrina Pratas partilha vídeo ternurento com a pequena Ariel: «És a minha energia todos os dias». Veja aqui!

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, foi mãe em julho deste ano da pequena Ariel, e tem partilhado com os seus fãs e seguidores alguns momentos ternurentos entre as duas. Exemplo disso é este vídeo da ex-concorrente a mostrar a pequena Ariel, com a música «A Vida Toda», de Carolina Deslandes.

A publicação encheu-se de carinho dos seguidores que destacam a «fofura» do momento e da pequena Ariel.

«Amo-te filha ❤️ tu és a minha energia todos os dias», escreveu Sandrina Pratas na legenda da publicação. Na caixa dos comentários, surgiram vários elogios dos fãs: «Princesas lindas»; «Lindas»; «A Ariel é linda», entre outros.

