Sandrina Pratas partilha vídeo ternurento com a filha e seguidores reagem: «Que fofura!»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, foi mãe em julho deste ano da pequena Ariel, e tem partilhado com os seus fãs e seguidores alguns momentos ternurentos entre as duas. Exemplo disso é este vídeo da ex-concorrente a adormecer a pequena Ariel, partilhado no último sábado, dia 4 de novembro.

A publicação encheu-se de carinho dos seguidores que destacam a «fofura» do momento e da pequena Ariel.

A ex-concorrente tem ainda mostrado aos poucos o regresso do corpo à normalidade, após o parto, recorrendo às redes sociais para partilhar um vídeo em que se vê a sua cintura, bastante mais magra, e é onde é revelado o «segredo» para isso mesmo.