No «Dois às 10», Catarina Sampaio afirma que o concorrente do «Big Brother 2024» gosta dela e revela que o sentimento não é recíproco. Catarina faz um balanço da sua participação no reality show e conta que o que mais custou no desafio foi estar longe do filho. Catarina acusa Catarina Miranda de fazer muito jogo psicológico.