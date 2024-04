Luís Fonseca sobre ser um dos preferidos do público: «Não tinha noção nenhuma e agradeço» - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», recebemos Luís Fonseca, o concorrente do «Big Brother 2024» conhecido como Kika que desistiu na última gala. Kika conta o que o levou a entrar dentro da casa e revela o que o levou à desistência. Kika afirma que a concorrente Catarina Miranda é a chefe do jogo e afirma que ela tem bom coração mas não mostra, revela o que o Big Brother representou na sua vida. Cláudio Ramos afirma que toda a gente gostava do concorrente e afirma que teve pena da sua desistência.