Após comentário polémico sobre Bárbara Parada e Francisco Monteiro, Zé Lopes faz esclarecimento! Veja aqui

Durante o programa ‘Dois às 10’ desta segunda-feira, 15 de janeiro, Zé Lopes falou sobre uma “eventual aproximação” entre Bárbara Parada e Francisco Monteiro no Big Brother – Desafio Final.

O tema gerou alguma polémica e, para esclarecer mal entendidos, Zé Lopes deixou um esclarecimento na sua página de Instagram.

«Meus amores, só para tranquilizar algumas almas inquietas. Neste momento, o programa que comento chama-se Big Brother – Desafio Final. Comentei, orgulhosamente, o Big Brother 2023, mas não é esse o programa que está em antena neste momento», começou por escrever.

«O Francisco e a Márcia tiveram uma história linda que adorei acompanhar na edição anterior, e o Francisco decidiu entrar novamente desta vez. O que eu disse foi que não era, a meu ver, benéfico nem para a Márcia, nem para ele, entrarem juntos. Quer entrasse um, quer entrasse o outro, era altura de viverem o jogo de forma individual», acrescentou o comentador.

«Quando esta manhã debatemos uma eventual aproximação entre a Bárbara e o Francisco, eu disse que adorava ver a reação do Miguel caso acontecesse. Foi apenas isso. Não quis com isto dizer que queria que a Bárbara e o Francisco ficassem juntos, até porque não me parece que seja uma vontade deles. Foram apenas especulações sobre aquilo que geraria mais controvérsia dentro da casa e que inevitavelmente geraria reações nos concorrentes», explicou.

No final, Zé Lopes deixou ainda uma garantia: «Eu quero é que o Francisco, a Márcia, a Bárbara, o Miguel e todos os outros que por lá entraram sejam felizes nas suas vidas. Juntos ou separados, é-me igual. Quero-os bem. E eles sabem todos isso».