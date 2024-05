Daniela Ventura e Catarina Miranda entram num bate-boca intenso: «Mas tu serviste de colchão?»

Ontem, dia 1 de maio, o 'Big' desafiou os concorrentes a fazerem uma atividade onde tinham de completar frases com os nomes dos colegas. Renata Andrade responde a Gabriel Sousa elegendo-o como o concorrente mais fraco e acrescenta que o concorrente é manipulável e influenciável.

Contudo, Catarina Miranda volta a ser protagonista de um bate-boca, desta vez com Gil Teotónio.

A concorrente de Almeirim afirmou que «A Renata criou uma relação meio que falsificada com o Artur para sobressair com ele, porque para mim dizem que vale tudo mas foi o André, foi o Alexandre, agora é o Artur, dizem que vale tudo, o que é certo é que eu, Catarina Miranda nunca tive que me enfiar na cama com ninguém nem andar agarrada a alguém para poder sobressair no jogo» e acrescentou: «Acho que o jogo do Gabriel é um jogo bastante válido, e a grupeta serve para os momentos maus e bons».

Gabriel responde à colega e afirma: «Eu acho que não é correto da sua parte jogar o nome da Renata nisso tudo, e falar que ela fica debaixo do colchão para criar alguma dinâmica no jogo».