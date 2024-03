Ex-concorrente do Big Brother defende André Lopes: «É com grande dificuldade que assisto à onda de ódio»

Zé Pedro Rocha e André Lopes formaram uma forte amizade dentro da casa do «Big Brother 2023». Ao assitir à polémica atual, o ex-concorrente partilhou um texto nas redes sociais, no qual defende o amigo.

A relação de Érica Silva e André Lopes tem sido assunto recorrente. Os dois começaram por se aproximar bastante e formar laços íntimos. Até André Lopes confessar estar apaixonado por Bárbara Parada. Érica Silva revelou já ter beijado André Lopes, mas o concorrente desmente. Desde aí, os dois estão em guerra e as versões da história são divergentes.

Telespectadores e comentadores têm feito duras críticas ao jovem, acusando-o de estar a mentir. Zé Pedro Rocha partiu para a defesa do amigo e deixou as seguintes palavras na sua rede social:

«É com grande dificuldade/ran cor que assisto à onda de ódio dirigida a uma das melhores pessoas que conheci durante o Big Brother», afirmou Zé Pedro Rocha. O ex concorrente relembro ainda a amizade com André Lopes: «Ter partilhado essa experiência com ele, conhecendo-o como o menino/homem de ouro, como sempre o intitulei, só intensifica a minha frustração perante as críticas e julgamentos alheios.» O ex-concorrente descreveu o amigo como: «Um coração puro e bondoso, sem dúvida, um dos mais incríveis». Assim, Zé Pedro dispara sobre quem tem feito comentários maldosos acerca do colega: «O volume de críticas e hostilidade que lhe é dirigido diz mais sobre os críticos do que sobre o próprio André (…) antes de julgar (…) é crucial olharmos para dentro e reconhecermos as nossas próprias falhas e fragilidades.» O ex-participante comenta ainda a pressão a que os concorrentes são sujeitos dentro da casa: «Reconheço também que o sofrimento causado pelo jogo é, muitas vezes, mais agudo para aqueles que nos apoiam cá fora do que para nós, que estamos envolvidos diretamente.» O comunicado termina com uma mensagem de força: «Tamos juntos irmão». Veja aqui a partilha completa: