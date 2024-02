António Bravo não contém a emoção: «Dou tudo no bom e no mau e tenho que levar com as balas»

António Bravo fala da sua mudança de postura: «Eu não fui lá para me chatear, fui para me divertir»

António Bravo foi o concorrente expulso na gala desta terça-feira do «Big Brother - Desafio Final» e esteve esta manhã no programa «Dois às 10» da TVI, para recordar o seu percurso no jogo e falar sobre a expulsão.

«Isto sou eu, no bom, no mau. E eu acho que vocês sabem isso. Quando me voltam a pôr ali dentro é porque sabem que eu vou dar tudo no bom e no mau e pronto, depois tenho que levar com as balas disso. E depois emociono-me, rio-me...», disse visivelmente emocionado.

O ex-concorrente acrescentou: «Eu sou assim na vida, eu emociono-me por tudo e por nada e realmente isto era o grande sonho que eu tinha e tive o prazer de poder vivê-lo três vezes».

«Eu ontem saí da gala e fui direto para casa da (Catarina) Siqueira, (amiga de António e também ex-concorrente do Big Brother Famosos), que me deu o 'BABA' e disse-me coisas que eu não tinha noção, porque nestas quatro semanas eu tive um dia mau, diverti-me para xuxu», explicou ainda António.

Quanto aos nomes que chamou dentro do jogo, António explicou: «O chihuahua raivoso, as galinhas é a minha linha de sentido de humor, as analogias, não estou a dizer aquilo por maldade. Muitas vezes estou a olhar, vejo uma imagem na minha cabeça e aquilo sai-me».