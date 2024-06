A reação hilariante de Arthur Almeida ao ouvir ‘música pimba’! Veja aqui

Arthur Almeida, ex-concorrente do Big Brother 2024, partilhou um vídeo na conta de Instagram muito engraçado. Durante um treino no ginásio, o brasileiro gravou-se a reagir a ouvir música pimba portuguesa. 'A Cabritinha', 'Os Bichos da Fazenda' de Quim Barreiros e 'Eu Chupo' de Rosinha foram as músicas escolhidas por Arthur Almeida para animar o seu treino.

A acompanhar o registo, o ex-concorrente escreveu: «POV: Você mora em Portugal e na época dos santos vai treinar». E, na descrição, pode-se ler: «E bem que podia ser assim! Eu não ia conseguir treinar, ia rir o treino TODO! Pimba é bom dmaisss!».

Veja o vídeo, aqui:

De recordar que Arthur Almeida e Renata Andrade, ex-concorrentes do Big Brother 2024, conheceram-se e criaram uma amizade especial dentro da casa. Os dois ex-concorrentes estiveram no programa «Dois às 10» e partilharam detalhes sobre a vida dos dois pós-programa.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o casal comentou sobre o momento em que tudo mudou. «Foi no treino que assumi o que sentia cá dentro. Mas foi na prova das tintas, quando nos tocámos», confessou Renata Andrade. Arthur Almeida complementou, afirmando que o que mais o atraiu na ‘amiga especial’ não foi apenas a sua beleza: «Ela lembra-se de tudo o que eu digo. E isso é o que mais me cativou».

Após a saída de Renata Andrade, os dois tiveram a oportunidade de se conhecer melhor fora da casa. «Disse-lhe que falávamos depois, que seguisse a sua vida, falasse com os pais, os familiares e a família. Depois conversávamos», disse Arthur. «Falei nisso, mas depois disse-lhe que se fosse ao Goucha podia dormir em minha casa», acrescentou Renata. Os dois confessaram que já dormiram na mesma cama. «Mas isso já acontecia no programa, certo?», brincou ainda Arthur.

No final da conversa, os dois garantiram que não estão num relacionamento sério: «Estamos a conhecer-nos, a gostar da companhia um do outro», afirmaram.