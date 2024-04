Cristina Ferreira mostra imagens inéditas: «As coisas que não vêem na televisão»

No passado 5 de abril, Cristina Ferreira, apresentadora do programa «Dois às 10», partilhou um vídeo, na conta de Instagram, onde mostra como é um dia no trabalho da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

A apresentadora começa o dia às 07h40 da manhã: «começa da melhor maneira que é: galão e pão, no refeitório da Plural, em Bucelas». Às 08h00, já está na sala de maquilhagem. No registo, às 09h00 a apresentadora já escolheu o visual para mais um programa. Às 09h30 entra no estúdio para os ensaios. Às 09h40, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira já estão prontos para mais um «Dois às 10»: «Nós somos os miúdos que chegam ao primeiro toque à sala, sempre os primeiros», revela a apresentadora.

