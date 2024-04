Ranking de Popularidade: Descubra as mudanças surpreendentes desta semana!

Ontem, dia 24 de abril, a conta oficial do Instagram do Big Brother, pediu aos seguidores para revelarem quais os concorrentes de que mais gostam. Hoje apresentamos-lhe os resultados da 5ª sondagem de popularidade do Big brother 2024.

No top 3 temos Daniel Pereira, Renata Andrade e Gabriel Sousa. Na quarta e quinta posição estão Carolina Nunes e Arthur Almeida. Em sexto e sétimo lugar estão Rita Oliveira e Margarida Castro. Em oitavo lugar Catarina Miranda e nono lugar André Silva. A meio da tabela está David Maurício. De seguida temos Inês Morais, Fábio Caçador, Daniela Ventura, Alexandre Ferreira e João Oliveira. Gil Teotónio está no fim da 'tabela'.

O que acha desta sondagem? É da mesma opinião? Veja a publicação completa e percorra os comentários para ficar a par da opinião dos seguidores do Big Brother, no Instagram.