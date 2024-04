A bonita família de Sérgio Duarte! Veja aqui a companheira e as filhas do concorrente

Percorra esta galeria repleta de fotografias ternurentas da família de Sérgio Duarte... Uma esposa e umas filhas lindas!

Sérgio Duarte tem 30 anos e vem de Azeitão! O concorrente é casado, tem duas filhas e é militar da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Na sua rede social, e no perfil pessoal da companheira Vanda Duarte, o casal partilha fotografias amorosas e apaixonantes da dupla e também com as filhas Leonor e Constança. Durante uma dinâmica, o concorrente emocionou-se com saudades da família. Veja aqui as doces palavras de Sérgio:

O concorrente assegura que é um jogador muito completo: inteligente, perspicaz e em excelente forma física. Acha-se muito saudável e pratica boxe regularmente. Também diz ser um bocado vaidoso e gostar de estar sempre bem arranjado. Define-se ainda como um homem bem-humorado, que se levanta a cantar e a dançar. É um comunicador nato e diz ter um talento especial para as rimas de improviso. Garante não ter pontos fracos e entra no Big Brother com a certeza que vai dar que falar. Relembre aqui tudo acerca do participante: