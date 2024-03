Francisco Monteiro partilha imagem inédita do passado

Há 1h e 36min

Francisco Monteiro, o vencedor do 'Big Brother 2023', é treinador e jogador internacional de padel.

O ex-concorrente de 28 anos, recorreu às stories de Instagram para partilhar uma foto antiga no campo de padel!

De recordar que no passado dia 29 de janeiro, durante uma emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do Big Brother Desafio Final.

A desistência de Francisco Monteiro não deixou ninguém indiferente, dentro e fora da casa. Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à decisão do vencedor do Big Brother 2023.

No «Dois às 10» desta terça-feira, 30 de janeiro, Francisco Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e revelou as razões que o levaram a desistir do programa:

