João Monteiro partilha fotografia com alguém muito especial nas redes sociais... Quem será? Veja aqui

Através da sua rede social pessoal, João Monteiro, atual companheiro de Cristina Ferreira, partilhou com os seguidores e amigos uma nova imagem rara onde se vê a sua irmã, Mariana Monteiro. Relembre-se aqui de que o tenista é também irmão do vencedor do «Big Brother 2023»: Francisco Monteiro!

Na legenda da imagem partilhada está escrito: "Apropriação", escreveu o tenista, enquanto a foto foi tirada dentro de uma sala de estar. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que João Monteiro partilha uma foto da sua irmã. No mês passado, em fevereiro, partilhou uma imagem em que ambos apareciam juntos. Na legenda dessa mesma foto, escreveu: "Apenas a minha irmã", identificando novamente Mariana Monteiro.

Veja aqui a partilha mais recente de João Monteiro com a irmã: