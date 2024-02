Miguel Vicente critica Francisco Monteiro: «Peca muito, ferve em pouca água e tem atitudes que não me identifico»

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother 2022» e ex-concorrente do ‘Desafio Final’, esteve no programa «Dois às 10» esta sexta-feira, para explicar os motivos da sua desistência e recordar o seu percurso no jogo.

O ex-concorrente falou sobre Francisco Monteiro, um dos seus rivais no jogo, recordando a sua desistência: «O Francisco sentiu da maneira dele, teve os motivos dele para sair e nós temos que respeitar porque lá dentro somos jogadores e a vida real é cá fora».

Questionado sobre se sentiu a sua desistência como uma vitória, Miguel negou: «Não. Para mim era uma grande vitória quando ganhasse o jogo. Não sinto orgulho, nada disso. Preferia que o Francisco tivesse saído em nomeações comigo, dava-me mais satisfação. Senti ‘menos um, estou mais próximo da final’, foi isso que senti».

«O Francisco não se afastava do (Bruno) Savate, porque eles já se conheciam e dão-se bem. E aí senti, o jogo mudou completamente e eu sabia que ia ser nomeado até ao final, isso era certinho», referiu o ex-concorrente.

Miguel Vicente explicou ainda que «queria um confronto com os melhores. O Francisco Monteiro foi um dos nomes que eu lá pus, como Bruno Savate, Érica ou Marco Costa. Gostava de estar numa casa com os melhores e eu considerava o Francisco Monteiro dos melhores».

«Considerava e considero. Eu sempre disse que o Francisco tem um poder de argumentação espetacular, nota-se que é uma pessoa inteligente, tem alguma visão de jogo. Mas aquilo que eu acho que falta é encaixar tudo como se fosse a nível pessoal e não separar o jogo da vida real e aí peca muito, ferve em pouca água e tem atitudes que eu não me identifico», rematou Miguel Vicente.