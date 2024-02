A ferver: Bate-boca intenso entre Bruno Savate e André Lopes na cadeira quente

Há 1h e 44min

No Diário do Big Brother, o tema é agora outro e o Big relembra o momento em que Savate recebeu uma fralda de André.Bruno ri-se.

Savate diz que André é um menino nos reality shows, ainda tem muito que aprender. André acha que esta atitude é tão infantil, que o facto de o chamar de infantil, parece que se está a ver ao espelho.

Comenta que o jogo de Savate é tornar tudo muito giro, gerar memes, mas acrescenta muito pouco ao jogo, não acrescenta momentos de debate e argumentação. Bruno questiona o porquê de André ter vindo para um RS, pois se quer argumentar pode ir para político. André admite que tem muito que aprender sim, mas tentou fazê-lo com Savate e não conseguiu. Vai agora tentar fazê-lo com jogadores a sério. Savate goza e diz para André aprender com António, mas constata que ele já saiu, “que pena”.

Savate diz que não entende o que é o "jogo" que todos falam e pergunta se há cursos para reality shows. Hélder diz que também há cursos para saber falar, referindo que há muita gente que fala muito caro, mas não tem educação nenhuma. Dá Ana como exemplo, pois fala muito bem, mas depois falta educação, referindo novamente a situação do casaco, pois ficou "bravo". É um morcão, mas está atento. Diz que Débora tem um problema, não quer ofender a pessoa diretamente e por isso chegou ao quarto e mandou para o ar. Hélder diz que Débora é como ele e Débora concorda com Hélder que houve uma falta de educação por parte de Ana.

André quer continuar o seu raciocínio e pergunta a Savate porque o acha um menino no jogo. Savate diz que ele anda a dormir, porque Savate andou a "trabalhar" a semana toda, e André só tentou formar casal com Bárbara e falar mal do Savate. André defende-se e diz que viu muito bem o jogo dele, referindo que o viu pegar na peça "Débora" e movimentá-la como queria. Savate admite que usou a Débora para expulsar António ou Ana desta casa, para que ela ficasse na casa. André diz que a prova é o apelo que Savate faz na gala. André diz que foi bem jogado e tira-lhe o chapéu. Só se sente mal por Débora, já que ela é uma pessoa genuína. Acha que o jogo não se deve sobrepor à amizade, mas Savate diz que se houve alguém que foi amigo de Débora esta semana foi ele mesmo. André concorda. Érica então reforça que Débora também o usou e Bruno avança que usaram-se mutuamente um ao outro para tirarem dali para fora o António ou Barbosa. André diz que está agora revelado o jogo que percebeu e isso prova que não esteve a dormir. André acha que Bruno não quis salvar Débora, mas sim prejudicar outros, pois não acredita que ele goste assim tanto "dos lidos olhos verdes dela". Savate diz que gosta mais dos olhos dela do que os de André e Ana que são os próximos que quer ver daqui para fora. Noélia está indignada porque vê André a meter Débora contra Savate e eleva o tom de voz. André questiona qual a intenção que Savate tinha em ajudar Débora. Para Tatiana é fácil, ele gosta mais de Débora do que de António ou Ana. Noélia aplaude. Refere que é tudo válido ali. Por fim, Savate diz que André só o critica tanto porque tem dor de cotovelo.