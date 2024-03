Érica Silva e André Lopes ainda em guerra. O primeiro frente-a-frente fora da casa

No Big Brother Desafio Final, André Lopes e Érica Silva protagonizaram um dos temas mais falados nesta edição do Big Brother. Foram vários os desentendimentos entre os ex-concorrentes, provenientes do tema: Houve ou não um beijo entre ambos?

Este foi um tema que foi muito falado, tanto dentro como fora da casa, contudo não se chegou a uma conclusão. Foi no Diário do «Big Brother - Desafio Final» que Érica Silva e André Lopes estiveram pela primeira vez frente a frente, após terem abandonado a casa mais vigiada do país. Neste programa André e Érica entram em momento de tensão.

Érica Silva revela «Eu não consigo ver o jogo da Bárbara. Não consigo ver nem quando lá estava, nem quando cá estou. Ela prometeu falar, falar, falar, mas acaba por não falar. É uma miúda sensibilizada. Não vejo jogo». Mafalda Castro questionou: «Já fizeram as pazes?». À qual Érica responde: «Qual tipo de pazes? É que é preciso ter-se cuidado com as palavras. Podem perguntar ao André porque ele não é mentiroso». O ex-concorrente responde: «Não, não falámos. Ainda não se propôs, não aconteceu». Érica Silva acaba por afirmar: «Foge, foge...».