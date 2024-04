Noite de expulsão e curva da vida! Saiba o que esperar da 2ª gala do Big Brother onde não há «espaço para telespectadores»

No passado dia 24 de março de 2024 arrancou mais uma edição do Big Brother! O leque de concorrentes foi escolhido ‘a dedo’ para este grande desafio e, como tal, a casa já está a ferver.

Na primeira gala do Big Brother 2024, o público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

Hoje, dia 4 de abril, prepare-se para mais uma Gala muito especial, cheia de emoções e surpresas. Hoje é noite de expulsão no Big Brother e vamos descobrir quem será o segundo concorrente a abandonar o jogo.

Os nomeados desta semana são:

André Silva,

Daniela Ventura,

Jacques Costa

Catarina Ribeiro!

Na casa do Big Brother não há espaço para espetadores e todas as escolhas têm consequências! ​O que irá acontecer? Não pode mesmo perder, logo à noite na TVI, a segunda gala do Big Brother 2024!

Hoje, vamos conhecer a história de Leokádia Pombo na sua emocionante curva da vida.

Aproveite e veja os apelos dos nomeados:

Jacques Costa:

Tem 24 anos, licenciou-se em Relações Internacionais e está a viver um ano de “autodescobrimento”. Identifica-se como pessoa não-binária e acredita que a sua presença no Big Brother pode ajudar a mudar mentalidades. De momento não tem nenhuma relação, depois de ter terminado um relacionamento de 4 anos. Adora ler, escrever e debater.

Daniela Ventura:

Tem 23 anos e é de Angola. Daniela veio para Portugal aos 16 anos e aos 18 partiu para Londres, para estudar artes performativas. Depois de uma juventude mais rebelde, em 2022 converteu-se ao Islamismo e sente que encontrou o equilíbrio na sua vida.

Como concorrente do Big Brother tem três objetivos: mostrar que uma mulher muçulmana é uma “mulher normal”, ganhar visibilidade para cumprir o sonho de ser atriz e conquistar o prémio final.

André Silva:

Tem 26 anos e é de Viseu. André é árbitro de futebol distrital e também trabalha como barista, num bar em Sátão, perto de Viseu. Diz que as duas profissões o prepararam bem para lidar com pessoas, nas melhores e nas piores situações.

Licenciou-se em Desporto e quer agora tirar o mestrado para progredir na carreira. Assume ser ambicioso, vaidoso e tem especial orgulho no seu bigode “distinto”, que até hoje nunca cortou, apenas aparou.

Está solteiro há algum tempo e disponível para o que vier a acontecer nesta aventura. Garante que no campeonato do Big Brother, será ele o vencedor.

Catarina Ribeiro:

Tem 23 anos e é de Coimbra. Catarina Ribeiro vive em Coimbra e é formada em Solicitadoria. Considera-se extremamente persistente e combativa. Cresceu num ambiente privilegiado e só durante o Erasmus em Espanha, é que aprendeu a “desenrascar-se” sozinha. Ainda assim, assume que esse foi o melhor período da sua vida.

Imagina-se a viver em Lisboa ou no Porto, porque Coimbra é pequena demais para as suas ambições. Afirma ter opiniões vincadas sobre muita coisa e dificilmente cede. Não gosta de discutir, mas se for preciso, sobe o tom de voz sem perder a compostura.