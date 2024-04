Descubra quem foi o concorrente expulso desta noite!

Sábado, dia 20 de abril, foi noite de gala e de expulsão! Três concorrentes novos entraram na casa a semana passada, mas só dois terão a oportunidade de continuar no jogo.

Bárbara Gomes, Gil Teotónio e Inês Morais estavam nomeados e, por isso, estavam em risco de sair da casa mais vigiada do país. Durante a semana foi aberta uma votação gratuita na aplicação oficial do Big Brother, para que o público pudesse votar no concorrente que queria manter na casa. ´

Na gala, Claúdio Ramos revelou que o concorrente expulso foi… Bárbara Gomes! A concorrente foi expulsa com 46% dos votos.

Inês Morais foi a concorrente mais votada para ficar, com 47% dos votos, seguindo-se Gil Teotónio com 54%. Veja aqui o momento da decisão final e as reações na casa após o apresentar revelar a concorrente expulsa desta noite.

Este fim de semana vai ser de fortes emoções e amanhã é novamente noite de gala. Um dos nomeados será expulso. Entre David Maurício, Catarina Sampaio, Fábio Caçador e Arthur Almeida, quem será expulso pelos portugueses? Vote para salvar o seu preferido.