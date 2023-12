Sábado de tensão: Dinâmica gera discórdia na casa com várias discussões entre os concorrentes

Ao contrário do que é habitual na Malveira, este sábado foi agitado na casa mais vigiada do País, com muita tensão e algumas discussões entre os concorrentes, na sequência de uma dinâmica proposta pelo Big Brother.

O pretendido era que cada um fosse ao centro dizer aquele que consideravam ter sido o seu erro no jogo, havendo a necessidade de pedir desculpa por isso e depois apontasse um erro a outro concorrente, que lhe devia a si um mesmo pedido de desculpas.

A tensão começou logo com Márcia Soares e Francisco Vale, com os dois concorrentes a não se conseguirem entender, entrando numa troca de argumentos acesa: «Estás a desvalorizar-te completamente perante o Zaza (…) pões-no acima de ti», disse Márcia a Vale.

Francisco Monteiro viu-se obrigado a intervir e logo se gerou ali mais um bate-boca geral, com Francisco Monteiro e Francisco Vale a mostrarem-se contra André Lopes, não entendendo os argumentos do concorrente.

Na vez de Francisco Monteiro, voltou a haver uma nova discussão ainda mais acesa, mas desta vez entre ele e Joana Sobral, com os ânimos muito exaltados.

Joana disse que havia «uma incompreensão» em Francisco Monteiro e ele reagiu: «Tu não aceitas a justificação». Os dois concorrentes acabaram por não se entender e a conversa subiu mesmo de tom: ««É mentira, não vou deixar que isto aconteça!», disse Monteiro indignado.

Numa outra ocasião, Márcia Soares e Francisco Vale voltaram a ‘pegar-se’ e começaram um novo bate-boca, após Vale ter dito que errou em ter «dado contracena» a Márcia. «Não estejas aí a dizer coisas que não aconteceram», afirmou o concorrente, num ambiente de tensão.