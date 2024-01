Francisco Monteiro descobriu a «sua vocação» no Big Brother: «Sentia-me muito confortável»

A primeira conversa de Francisco Monteiro e Márcia fora da casa. O vencedor do Big Brother revela o que vai perguntar!

Francisco Monteiro, grande vencedor do Big Brother, deu a primeira entrevista após vencer o programa a Cristina Ferreira no Dois as 10. Um dos temas abordados foi como se sentiu a «jogar» ao longo deste programa.

Cristina Ferreira começou por questionar: «Quando é que tu sentiste que era destino?»

Francisco Monteiro explicou que de todos os trabalhos que já teve, a presença na casa foi a primeira vez que se sentiu confortável e frisou que sentiu que tinha uma vocação: «Na primeira semana foi um bocadinho difícil ainda, mas depois quando as coisas começaram a correr melhor senti mesmo que tinha ali uma vocação, acho que foi a primeira vez que me senti confortável a fazer alguma coisa. Todos os trabalhos que tive havia momentos que não corria assim tão bem, mas ali sentia-me mesmo confortável. Fiz a primeira vez que senti que tinha realmente uma vocação»

Em relação ao jogo, Francisco Monteiro confessou que nunca perdeu o seu «foco»: «Abstraí-me daquilo eu nos é importante, da família, dos amigos, foi o que aconteceu ali um bocadinho em relação ao Hugo, quando a cabeça vai, não volta».