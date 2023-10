«Novela» de Francisco Monteiro e Márcia continua a dar que falar… e gera confusão na casa! Veja as imagens da cadeira quente

No Big Brother, a relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares tem estado no centro das polémicas das últimas semanas. A aproximação dos dois concorrentes ao longo dos últimos dias gerou algumas suspeitas dentro da casa e provocou conversas entre os concorrentes.

Na gala deste domingo, 22 de outubro, os concorrentes assistiram às últimas imagens desta «novela» e reagiram.

Na cadeira quente, após a gala, a proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia voltou a ser tema e gerou confusão entre os concorrentes.

Hugo Andrade não ficou indiferente às acusações dos colegas em relação às intenções de Márcia por Francisco Monteiro e interveio: «Já ouvi mais que uma pessoa a falar sobre as eventuais intenções da Márcia e isso está a irritar-me imenso. (…) Eu cada vez gosto mais da Márcia, vou ser sincero»

Também André Lopes fez questão de dar a sua opinião sobre o assunto, chamando à atenção para os benefícios que esta relação poderá trazer para o jogo de Francisco Monteiro: «A Márcia foi várias vezes acusada de jogar com o Zaza, mas nunca se pôs a hipótese do Zaza jogar com a Márcia. Isto é uma situação que dá jeito ao Zaza, ao jogo dele. Está no direito de jogar com isto», começou por dizer.

«Ele alimenta este tipo de situações de forma muito mais subtil que a Márcia», acrescentou André Lopes.

Por sua vez, Márcia Soares teve a oportunidade de se defender e reagiu aos comentários dos colegas: «Nós fomos muito reais um com o outro, expusemos o que realmente sentimos. Eu percebo que o Zaza se queira proteger em relação a mim (…) O que o Zaza decidir eu respeito. Não quero que ele saia magoado», esclareceu.

«Eu respeito o Zaza muito. Nunca usei os sentimentos do Zaza para nada», garantiu ainda.

Após escutar a opinião dos colegas, Francisco Monteiro fez questão de reforçar o que sente por Márcia e garantiu que não utiliza a colega para «jogo»: «Eu nunca na minha vida, nem por um segundo, joguei com a Márcia», enfatizou o concorrente.

