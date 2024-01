Hugo Andrade sobre ter estado em duelo final com Monteiro: «(…) sem ter de me submeter a metade do que ele se submeteu (…) sabe a vitória»

Alerta «marisco»? Márcia Soares partilha fotografia curiosa: «Porque é que eu gosto tanto do que me faz mal?»

Hugo Andrade, segundo finalista desta edição do Big Brother, esteve presente esta tarde no programa «Goucha» onde fez um balanço da sua prestação na casa mais vigiada do País.

Manuel Luís Goucha começou por questionar ao ex-concorrente quando é que percebeu que os portugueses gostavam do jogo do concorrente: «Os meus companheiros gostavam de mim, eu sentia e transmitia isso (…) Eles nunca me referenciavam em nada, nos pódios que havia, tirando o André, a Dulce e a Vina, mais ninguém me punha, de resto eu não era metido nisso, mas depois o jogo virou», começou por esclarecer.

Tendo ficado em segundo lugar, Manuel Luís Goucha perguntou ainda como se sente em ter ficado nesse lugar no pódio: «Sabe muito bem. A diferença não foi assim tanta. Tendo em conta o percurso do Francisco e o meu, eu chegar ao segundo lugar, sem ter de me submeter a metade do que ele se submeteu, para mim é uma validação gingatesca (…) Sabe a vitória», garantiu.