Há 3h e 39min

No Diário Especial do Big Brother, Joana Sobral e Francisco Monteiro foram confrontados com imagens inéditas do conflito que aconteceu esta tarde, em que os dois trocaram fortes acusações. Mais tarde, Francisco Monteiro desabafou na cozinha com os colegas e mostrou-se indignado com as palavras de Joana.