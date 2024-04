Catarina Miranda garante sobre novos concorrentes: «Eu própria me vou encarregar de os mandar embora»

No Big Brother, depois da entrada dos novos concorrentes a casa divide-se. Enquanto a Catarina Miranda mostra os cantos à casa e insiste na porta de saída, a Margarida condena a entrada a pés juntos da Bárbara, revelando que irá contra ela. Mais tarde, o Arthur critica a Inês e a Catarina Miranda garante que vai correr com os três novos concorrentes para fora do programa. Já no quarto do líder, o João insiste que não gostou da forma como o Gil o confrontou quanto aos seus comentários sobre a Carolina.