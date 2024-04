Sérgio Duarte implacável com Gabriel Sousa: «Os que dançam podem fazer tudo»

No Big Brother, no jardim, o Gabriel confidencia ao David que, fora do Big Brother, não se daria com muitos concorrentes. No confessionário revela o nome do Sérgio, do Fábio, do Alex e da Catarina Miranda. O anfitrião pede ao Gabriel para colocar o microfone, algo que deixa o Sérgio irritado. Incentivado pelo GNR, o João dá uma reprimenda tanto ao Gabriel como ao David. Novamente sós, o Gabriel constata que está na mira do Sérgio e o David condena o GNR por não ser um homem de palavra, já que nomeou a Daniela quando disse que não o ia fazer. Ao mesmo tempo, o Sérgio atira na cozinha que no domingo irá ver imagens do Gabriel a falar nas suas costas.