Bárbara Parada vive momento vulnerável: «Não tenho dormido nada, não me tenho conseguido acalmar»

Bárbara Parada, Ana Barbosa e Vina Ribeiro, ex-concorrentes do Big Brother - Desafio Final, estiveram no Dois às 10 para fazer o balanço desta experiência. Foi ao ser surpreendida por alguns dos seus melhores amigos, que Bárbara se emocionou e acabou por revelar o seu verdadeiro estado de espírito, que não tem sido o melhor desde que saiu da casa, pois ainda tem as emoções à flor da pele e ainda está em processo de adaptação à vida fora do programa. «Estou muito emotiva, ultimamente não me consigo controlar. Não tenho dormido nada, não me tenho conseguido acalmar», explicou a ex-concorrente.

Ana Barbosa também se emocionou, ao falar do seu papel de mãe, que nem sempre foi fácil, devido à sua vida profissional agitada. Contuso, garante que hojé é «mais mãe» e está «mais presente».

Ainda no Dois às 10, tivemos oportunidade de conhecer melhor o filho de Vina Ribeiro. A ex-concorrente conta como geriu as saudades do filho e do companheiro, nesta que foi a sua segunda participação no Big Brother.

Bárbara Parada também comentou os resultados das votações na última gala do Desafio Final. Sobre partilhar o pódio com Bruno Savate, disse que foi óptimo para si neste desafio, «que foi com os melhores, dos melhores».

No final da conversa, Vina Ribeiro deixou algumas palavras a Cláudio Ramos: «Queira-lhe agradecer todo o carinho que nos deu lá dentro. Foi muito importante tudo o que o Cláudio fez, as mensagens que foi passando para dentro da casa. Uma das coisas que fez o percurso ser mais leve, muitas vezes, foi a mensagem que o Cláudio passou». Veja a reação de Cláudio Ramos, emocionado, selando a conversa com um abraço às três finalistas:

Veja aqui a conversa completa com as três finalistas.