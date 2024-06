Hoje vamos conhecer o primeiro finalista do Big Brother 2024! Saiba o que esperar da gala desta noite

Hoje, domingo, dia 16 de junho, é noite de mais uma gala do Big Brother 2024. Hoje as emoções vão estar ao rubro, pois vamos ficar a conhecer o primeiro finalista desta edição do Big Brother. Quem será?

Como em todas as galas de domingo, um concorrente vai abandonar o jogo. Carolina Nunes, Fábio Caçador e João Oliveira são os nomeados da semana. Quem irá abandonar a casa mais vigiada do país? Qual é o seu palpite? Descubra logo à noite na TVI e TVIPLAYER.

A chegar à reta final desta edição do Big Brother, os concorrentes estão mais reativos do que nunca! Chegou a hora de pormos os pontos nos i ´s.

Depois de uma semana intensa, algumas alianças foram quebradas. Na reta final, jogar sozinho é um trunfo? Não pode mesmo perder os confrontos a que os concorrentes vão ser expostos na gala de hoje.