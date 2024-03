Cristiana Jesus revela toda a verdade sobre a separação de Cláudio Alegre: «Estávamos a depender emocionalmente um do outro»

No «Goucha», Cristiana Jesus abriu o coração e contou toda a verdade sobre a separação de Cláudio Alegre, com quem ainda partilha casa. Ao ser questionada por Manuel Luís Goucha, a ex-concorrente da Casa dos Segredos explica que já não havia individualidade no casal, pois passavam demasiado tempo juntos. Cristiana e Cláudio também dividiam até a vida profissional, pois têm uma escola de dança: «Estávamos a depender emocionalmente um do outro».

Veja mais sobre Cristiana Jesus no «Goucha»:

Sobre o estado atual da relação de ambos, Cristiana prefere não dizer, explicando apenas que estão a passar por um processo, mas garante que ainda podem voltar a ser um casal: «Foi uma fase má na nossa vida e eu acho que qualquer pessoa passa por isso, mas as coisas estão melhores (...) Estamos os dois num processo. Eu prefiro chamá-lo assim. Prefiro não expor uma situação. Nunca quis expor isto, porque não estava nada decidido».

Cristiana Jesus também falou do seu filho com Cláudio, o Guilherme, do desafio da maternidade e das grandes críticas que recebeu quando estava a amamentar. A ex-concorrente da Casa dos Segredos foi alvo de muitos comentários negativos por amamentar em espaços públicos. Era criticada principalmente por mulheres, segundo diz, por não gostarem de ver os maridos olhar para si, enquanto amamentava.

Mas foi bem perto do fim da entrevista que Cristiana Jesus ficou sem palavras, ao ser questionada por Manuel Luís Goucha: «Gosta da mulher que é?» Cristina hesitou muito antes de responder, mas acabou por dizer que sim. Explicou o que ainda a atormenta na sua vida e na sua mente.

