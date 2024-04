Catarina Miranda explode com Leokádia Pombo e David Maurício: «Querem guerra, vão ter guerra»

Catarina Miranda volta a dar que falar! Durante a manhã de hoje, dia 10 de abril, a concorrente revoltou-se com os colegas, nomeadamente Leokádia Pombo. A chef de cozinha queria descansar e sentiu-se incomodada com o barulho no quarto, dado que Leokádia e David Maurício estavam a conversar.

A jovem proveniente de Almeirim insurgiu-se e questionou Leokádia se os colegas iriam ou não dormir e começa a atirar farpas: «Quando é para jogar estão a dormir, quando é para dormir está tudo acordado». Leokádia não tardou a responder: «Catarina, ontem ficaste aqui a conversar e a rir, sem nenhum problema, e o Gabi (Gabriel) ficou a reclamar. Certo?» Nisto, Catarina Miranda revolta-se e levanta o tom de voz e as duas começam num bate boca: «Errado! Isso começou no quarto do líder. Vocês não se calaram a noite inteira (...) A seguir eu vim para aqui e não vos deixei dormir também porque vocês não me deixaram dormir. A seguir foi ao contrário. Hoje é a vossa vez de fazerem barulho».

No meio da discussão, a chef deu duas hipóteses aos colegas: «Ou vocês fazem tréguas e acaba-se o barulho (...) ou amanhã te garanto...», Catarina Miranda afirmou que irá fazer barulho em resposta, quando os colegas quiserem descansar: «Amanhã ninguém vai fechar os olhos dois segundos, que eu não vou deixar».

Tal como disse, também cumpriu... Mas mais cedo do que o esperado! Por isso, hoje de manhã houve nova «guerra dos tachos»: «Querem guerra. Então vamos ter guerra». Catarina Miranda levantou-se, foi à cozinha e levou para o quarto uma panela e uma colher do pau e ainda afirmou: «Hoje ninguém dorme nesta casa». Com isto, a concorrente ficou a fazer barulho no quarto impedindo que os colegas dormissem, em jeito de vingança. Veja aqui o momento: