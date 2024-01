«BB 2023»: Márcia e Hugo juntam-se para jantar especial com outros ex-concorrentes. Veja as fotos!

Hoje às 10:35

Os ex-concorrentes do Big Brother 2023 juntaram-se para um jantar muito especial.

A edição do «Big Brother 2023» terminou no passado dia 31 de dezembro, mas a vida fora da casa continua e os ex-concorrentes não perdem tempo em fortalecer as amizades que criaram dentro da casa mais vigiada do País.

Prova disso são Hugo Andrade e Márcia Soares, segundo e terceira finalistas da última edição, respetivamente, que se juntaram na noite desta quarta-feira para um jantar muito especial, que reuniu os seus familiares mais próximos, mas também outros ex-concorrentes.

Numa fotografia partilhada nas redes sociais de ambos, é possível ver Márcia Soares com o irmão Rafael, Hugo Andrade acompanhado do companheiro João e ainda os ex-concorrentes da mesma edição Rogério Parrot e Anastasiya Bondar.

Nas stories do Instagram, os ex-concorrentes foram partilhando registos fotográficos desse jantar, que pareceu ser bastante animado e repleto de boas energias.

De recordar que o «Big Brother 2023» terminou com Francisco Monteiro como grande vencedor, ganhando assim o prémio inédito no valor de 100 mil euros.

Hugo Andrade foi o segundo classificado, que disputou o frente a frente com Francisco. Márcia Soares ficou em terceiro lugar, seguida de Joana Sobral em quarto e André Lopes em quinto.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do jantar animado dos ex-concorrentes do «Big Brother 2023».