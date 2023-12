Cadeira quente acesa: Francisco Monteiro não cala revolta e os ânimos exaltam-se. Saiba tudo

Na gala deste domingo, 10 de dezembro, ficámos a conhecer o primeiro finalista desta edição do Big Brother. Joana Sobral e Francisco Monteiro foram eleitos os protagonistas do jogo pelos colegas, no inicio da gala e, por isso, foram os dois que tiveram a oportunidade de conquistar o tão desejado passaporte para a final.

Uma vez que não conseguiram chegar a acordo para apenas um partir a caixa da coragem, Joana Sobral obteve a maioria dos votos dos colegas e conquistou o primeiro lugar na final do reality show. Francisco Monteiro não gostou e reagiu de imediato, saindo da sala, visivelmente irritado. Veja aqui o momento:

Durante a cadeira quente, Francisco Monteiro mostrou-se ‘injustiçado’: «A gala hoje foi dos amigos, [o passaporte] foi dado pelos amigos e não reflete em nada o que se tem passado aqui ao longo das semanas».

«Depois podem dizer que me estou a vitimizar o que quiserem. Hoje sinto-me tremendamente injustiçado», assumiu.

Ao ouvir as palavras do colega, Hugo Andrade recordou que, no passado, Monteiro teve a oportunidade de abrir a caixa e que passou o martelo a Jéssica.

Veja os vídeos!