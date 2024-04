Márcia Soares partilha conselho valioso. Deixe-se inspirar!

Hoje, dia 16 de abril, Márcia Soares, comentadora do Big Brother 2024, partilhou com os seguidores de Instagram uma frase inspiradora e que o vai fazer pensar na vida. A ex-concorrrente do Big Brother 2023 partilha várias vezes frases inspiradoras com os seus seguidores. Hoje de manhã, a frase foi: "A vida sabe o que desfaz. Não refaça". O que achou deste conselho?

No passado dia 10 de abril a finalista do Big Brother 2024, citou uma frase de Bertrand Russell para aquilo que está a ser entendido como uma resposta às críticas de que está a ser alvo.

«A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista; a inteligência coloca-se na retaguarda para ver», pode ler-se na legenda da imagem.

A publicação de Márcia Soares levou a aplausos por parte de vários seguidores. «Deixa o mundo falar! Enquanto eles falam do que não sabem, tu vives o que eles nem sonham. Brilha, patroa»; «Falou e disse!»; «Tens tanto nível, Mar. Admiro-te cada vez mais» e «Fala que falas bem», são alguns exemplos desses «aplausos», que se podem ler na caixa dos comentários da imagem partilhada.

