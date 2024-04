Bruno Savate sobre expulsão de Jacques Costa: «Cortou-se logo o mal pela raiz»

Jacques Costa, ex-concorrente do Big Brother 2024, foi expulsa na última gala do «Big Brother 2024». A ex-concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. Este foi um acontecimento inédito que deu muito que falar. O “nortenho” não teve “papas na língua” e reagiu e comentou o sucedido.

Bruno Savate, vencedor do Big Brother- Desafio Final, foi entrevistado por 'blog Donc' onde comentou a expulsão de Jacques Costa.

Na entrevista foi questionado: «O que é que achaste desta postura da Jacques?», o 'veterano dos Reality Shows' respondeu: «Vou ser o mais sincero possível, nós estamos ali dentro é para jogar e só um é que pode chegar ao final. Eu acho que o facto de dizer que não nomeia ninguém é antijogo. Ou seja, ela não está ali a fazer nada. Acho que foi bem decidido terem tirado de lá a Jacques, eu fazia o mesmo se mandasse».

Bruno Savate acrescentou: «O Big foi brando, o Cláudio foi mais duro, mas esteve bem, foi exemplar. Imagina que ela era nomeada automaticamente e até acabava por não sair, na semana a seguir mais dois ou três concorrentes tomavam a mesma opção de não nomear, aquilo ia ser uma brincadeira o jogo. Cortou-se logo o mal pela raiz».

