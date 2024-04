Luís Fonseca responde a Leokádia Pombo durante discussão: «Estás a fazer-te de vítima, ninguém te pode dizer nada»

A noite de dia 11 de abril na casa do Big Brother foi das mais tensas até agora. No Especial com Cláudio Ramos, o Big aplicou uma sanção ao grupo, devido ao não cumprimento de regras básicas da casa, como usar de forma correta o microfone, ou não sussurrar, deixando o orçamento semanal a zeros, já para não falar que antes disto, já tinham perdido a prova semanal, por falta de organização e empenho do grupo, aos olhos do anfitrião. As reações foram muitas e os ânimos exaltaram-se, quando o Big Brother pediu a Alex Ferreira para dar o nome de uma pessoa que, na sua opinião, não se tenha empenhado devidamente na prova. Leokádia Pombo foi o nome mencionado, ao que esta reagiu mal e acabou por se enervar com todos os colegas: «É tudo a Leokádia! Estou cansada! Chega!». Luís Fonseca, também conhecido por Kika, não gostou desta reação e respondeu: «Estás a fazer-te de vítima, ninguém te pode dizer nada». Veja o momento:

O Big Brother anunciou que esta semana decidiu deixar o orçamento a zeros! «Por tudo o que acabei de mostrar, e havia muito mais, decidi sancionar todo o grupo. Esta semana teriam direito a 60% do orçamento semanal mas vão receber zero! Perdem a totalidade da aposta, não vão ter oportunidade de fazer compras», anunciou. E não ficou por aqui. Novas regras foram implementadas: «Vou também instituir o recolher obrigatório por volta das 3 da manhã: sempre que passar a buzina a essa hora já sabem o que têm a fazer».

Os concorrentes perderam ainda a oportunidade de ganhar um benefício importante no jogo: «Para além disso, resolvi cancelar a prova de vantagem para a gala e nenhum de vocês vai lutar para conquistar um benefício importante no jogo». «Espero sinceramente que interiorizem a regra primordial deste jogo: as minhas regras são para cumprir e o Big Brother está atento 24 horas por dia. Esta é a primeira sanção e se estes comportamentos se mantiverem, as consequências garanto-vos serão outras», rematou o Big Brother.

