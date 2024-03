Quem é a mãe da filha de Bruno Savate? Afinal não é a misteriosa mulher que esteve na gala do Big Brother

Bruno Savate foi o grande vencedor do Big Brother - Desafio Final. Agora, fez o balanço de todo o seu percurso no Dois às 10, numa conversa com Cláudio Ramos. Acabou por falar da filha, explicando que tenta resguardá-la ao máximo da vida pública que tem como concorrente de reality shows. Contou que a namorada que estava presente na gala, com quem celebrou a vitória com um beijo que deu nas vistas, não é a mãe da filha. Perceba tudo:

Saiba tudo o que mais deu que falar na gala final do Big Brother - Desafio Final:

Reveja o momento em que Cláudio Ramos anuncia o grande vencedor do Big Brother - Desafio Final.

Após o grande anúncio, Bruno Savate festejou de forma eufórica e que fez lembrar o festejo icónico de Cristiano Ronaldo sempre que marca um golo. E ainda acrescentou o "SIIII" do jogador.

Os festejos continuaram, mas agora o foco é o grande beijo que Bruno Savate deu à namorada, a mulher mistério que gerou muita curiosidade.

Miguel Vicente foi um dos grandes temas de conversa, pois o algarvio foi protagonista de um dos momentos mais tensos de Bruno Savate na casa. «Aí, pensei em abandonar a casa» confessa Bruno, ao recordar a situação em que quase o agrediu. No entanto, admitiu também que a saída de Miguel foi ótima para o seu jogo: «Para mim foi a cereja no topo do bolo, é fantástico (...) Ele estava com o ego extremamente elevado (...) Foi consumido pelo próprio jogo e pelo próprio ego dele».

Bruno Savate aproveitou para agradecer ao Big Brother por o ter acalmado e convencido a não desistir do jogo. Ao ser questionado por Cláudio Ramos, Savate confessou que lhe passou mesmo pela cabeça agredir Miguel Vicente, ao ser confrontado por Cláudio com a pergunta: «Ias agredir o Miguel Vicente?»

Savate contou que uma das suas estratégias, era aproveitar certos comentários de Cláudio para dentro da casa e usá-las como jogo, dando o exemplo da relação de Débora e Hélder no programa. Savate confessou ter espalhado uma falsa suspeita de que estes já se conheciam cá de fora e que teriam levado jogo combinado para o reality show. Cláudio Ramos ficou surpreendido ao perceber isto: «Tu sabias que era mentira?»

Noélia, sua grande amiga e aliada no jogo do Big Brother, foi também tema de conversa. Savate garante que esta é tão sua cúmplice, dentro de fora do programa, que o jogo está a cima da relação de ambos.

Veja a conversa completa de Bruno Savate no Dois às 10, com Cláudio Ramos.

Veja aqui quem são os candidatos a concorrentes da nova edição do Big Brother