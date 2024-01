A vida fora do Big Brother: Jéssica Galhofas e Francisco Vale revelam detalhes da relação! Saiba tudo aqui

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Durante uma emissão especial do Big Brother – Desafio Final, esta segunda-feira, 22 de janeiro, Jéssica Galhofas anunciou a sua desistência. Esta decisão deixou todos em «choque», sobretudo Francisco Monteiro, de quem é muito próxima.

Esta terça-feira, a ex-concorrente esteve no Dois às 10, na TVI, à conversa com Cláudio Ramos e explicou os motivos para desistir do reality show. «Da minha edição para esta há uma diferença enorme. É mais tenso e agressivo. É impossível conversar sem que vá para insultos e faltas de respeito»

«Engoli, engoli e conheço o meu limite», acrescentou.

Jéssica comentou ainda a força de Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente. «São três galos e só um é que vai ganhar», começou por dizer.

Sobre os confrontos acesos de Francisco Monteiro e Miguel Vicente, Jéssica tentou explicar as reações do amigo: «Não se identifica com esta postura. Como é que uma pessoa assim pode ganhar um reality show. Acho que vai ser difícil com ele. Espero que a Márcia fique lá algum tempo porque é um apoio para ele».

À conversa juntou-se Francisco Vale. O casal apaixonou-se no Big Brother 2023 e nunca mais se largaram.

«Desde que saímos acho que nos largamos um dia. Não tivemos nenhuma discussão», revelou Jéssica Galhofas.

Francisco Vale esteve sempre a apoiar Jéssica durante o tempo que a companheira esteve no Desafio Final, mas não coloca a possibilidade de voltar a entrar: «Antes de começar achava que a nossa relação deveria estar mais estável. Por isso, decidimos os dois recusar. À medida que o programa foi avançando vi que a Jéssica tinha vontade e apoiei em tudo», explica.

Jéssica e Francisco revelaram ainda que não estão a viver juntos, mas já estão a planear esse passo na relação.