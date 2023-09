Miguel Vicente conta história impressionante: «Nunca me tinha acontecido»

Polémico - Miguel Vicente abandona direto no TVI Extra e Bárbara Parada reage: «Se soubesse que ele ia estar aqui…»

Miguel Vicente, o grande vencedor do «Big Brother 2022», partilhou com os seguidores um episódio inédito que se passou consigo, na madrugada passada.

«Vou vos contar uma história que me aconteceu ontem e nunca me tinha acontecido, mas aconselho a toda a gente que siga o meu exemplo», começou por referir, num vídeo partilhado nas stories do Instagram.

Miguel Vicente continuou: «Ontem vim de casa dos meus pais para o litoral, estou no Algarve. Estava na autoestrada e de repente, por volta da 1h da manhã deu me uma pancada de sono brutal, encostei o carro na estação de serviço para descansar um bocadinho».

«Então não é que adormeci e acordei eram quase 8h da manhã com o sol a bater-me na cara. Dormi a noite inteira no carro, tenho um nó desgraçado nas costas, mas já fui treinar, estou bem e em segurança!», acrescentou.