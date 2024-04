Emocionada, Leokádia deixa mensagem inspiradora: «Valorizem o que têm em casa, porque a vida não é fácil»

Leokádia Pombo foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa do Big Brother 2024, na passada gala de domingo, dia 14 de abril. A ex-concorrente esteve no programa «Dois às 10» a conversar com Cláudio Ramos sobre o percurso de Leokádia na casa mais vigiada do país.

A ex-concorrente do «Big Brother 2024» conta que arriscou tudo ao entrar no programa, entregou o quarto que tinha e despediu-se do trabalho. Leokádia falou do sonho que tem de produzir moda com tecidos africanos, contudo revela que ainda não tem máquina de costura.

De recordar que a ex-concorrente de 34 anos nasceu em Moçambique e cresceu numa família muito pobre, com muitos irmãos. A ex-concorrente enfrentou pobreza e violência doméstica. Leokádia chegou a Lisboa há apenas meio ano, determinada a reconstruir a sua vida:

«A minha família depende de mim. Eu sinto que eu preciso de ajudar porque eu não quero que eles passem dificuldades. Desde que eu cheguei a Portugal, eu trabalho e o meu dinheiro é só para pagar as contas. É só para ajudar a minha família mandar dinheiro para Moçambique. E a única coisa que me importa. São muitas necessidades, preciso de ajudar a minha mãe, os meus irmãos, para que não falte um prato de comida. Espero que as pessoas valorizem muito a vida, que valorizem o que têm em casa, porque a vida não é fácil. Temos de ser muito gratos».

Na conversa, Leokádia confessa: «Desde os 9 anos que aprendi a costurar e sempre quis ter uma própria loja de roupa africana e percebi que aqui na Avenida da Liberdade, em Portugal, não tem nem uma loja de roupa africana. Eu sempre disse que um dia eu vou conseguir abrir uma loja de roupa capulana. Espero um dia conseguir comprar uma máquina de costura e começar a produzir».

Após estas palavras, Cláudio Ramos afirma: «Primeiro tem de ter casa, a máquina de costura não tem problema, que trato eu da máquina de costura. Ofereço com o maior gosto. Assim que tiver a sua casa faço questão de lhe entregar uma máquina de costura. E, depois faz umas capulanas lindas para vender e à medida que for vendendo, as coisas vão-se compondo, vai-se orientando. Não sei se vai conseguir trazer o seu filho, porque há esse problema, mas vai conseguir ajudar a sua família».

Leokádia emociona-se com o gesto de Cláudio Ramos e agradece: «Muito obrigada, só tenho gratidão», o apresentador acrescenta: «Uma máquina de costura a mim não me custa oferecer-lhe. Se eu sei que a máquina de costura pode ser o primeiro passo para a sua grande marca de moda então vá, eu entrego-lhe a máquina de costura com o maior gosto».

Em lágrimas e emocionada, Leokádia agradece: “Muito obrigada vai fazer muita diferença na minha vida e na vida da minha família». O apresentador acrescenta: «Eu é que agradeço ter estado num programa que eu apresento. Se isso fizer a diferença eu fico mesmo muito contente. A Leokádia por acaso tem uma coisa boa que é tem esperança e acredita sempre que as coisas vão melhorar. É isso que vai acontecer».

A ex-concorrente emocionada confessa: «Eu acredito sempre. É isso que me dá força de querer viver. Eu quero sempre passar isso para as pessoas. Acreditem sempre que tudo é possível, tudo é possível».